Як росіяни підірвали Північно-Кримський канал: СБУ дала хронологію та деталі подій

Служба безпеки встановила хронологію захоплення Каховської ГЕС і підриву Північно-Кримського каналу. За злочинами зокрема, стоять двоє російських командувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Як зазначили в СБУ, мова йде про заступника командуючого Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова та командувача 11 окремої інженерної бригади полковник Дмітрія Маркова.
Вказано, що вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.
"Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах", - йдеться в заяві.
Слідчі з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.
За даними правоохоронців, 24 лютого російські військові із застосуванням важкого озброєння:
Наразі зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Вже завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями ККУ:
Обвинувальний акт направлено до суду.
Нагадаємо, як напередодні заявили в Генпрокуратурі, всіх причетних до цієї справи вже оголосили у міжнародний розшук.
Варто зазначити, що у квітні 2014 року Україна припинила подачу води в Крим та пообіцяла її відновити лише у тому випадку, коли поверне владу над територією півострова, який захопила Росія. Втім, своїми злочинними діями, російські окупанти після вторгнення підірвали дамбу, яка блокувала постачання води.
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