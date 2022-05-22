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Росіяни відновлюють залізницю в Куп'янську. Хочуть прискорити перекидання військ

Фото: Перони станції Куп'янськ-Вузловий (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Ворожі війська не відмовилися від намірів перемогти Збройні сили України на Слобожанському напрямку та намагаються відновити залізничне сполучення в околицях окупованого Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Українські війська в регіоні зазнають артобстрілів. Натомість окупанти намагаються полагодити залізницю поблизу Куп'янська.

"На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп'янськ", – ідеться в повідомленні.

Тим часом щоденні втрати ЗСУ на Сході складають 50-100 бійців убитими. Такі цифри озвучив президент Зеленський.

До слова, напередодні поліція виявила поховання військових РФ у Харківській області.

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ХарківВС РФКупянскГенштаб ВСУ