Росіяни відновлюють залізницю в Куп'янську. Хочуть прискорити перекидання військ

Ворожі війська не відмовилися від намірів перемогти Збройні сили України на Слобожанському напрямку та намагаються відновити залізничне сполучення в околицях окупованого Куп'янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Українські війська в регіоні зазнають артобстрілів. Натомість окупанти намагаються полагодити залізницю поблизу Куп'янська.
"На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп'янськ", – ідеться в повідомленні.
Тим часом щоденні втрати ЗСУ на Сході складають 50-100 бійців убитими. Такі цифри озвучив президент Зеленський.
До слова, напередодні поліція виявила поховання військових РФ у Харківській області.
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