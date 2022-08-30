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Росіяни знову обстрілюють Харків: вже кілька"прильотів"

Фото: росіяни знову обстрілюють Харків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупаційні війська Росії в черговий раз обстрілюють Харків. Зараз під артилерійський обстріл потрапив Київський район міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Артобстріл Київського району. Кілька "прильотів". Пожежа в багатоповерхівці", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні близько 7: 00 росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять"прильотів". В результаті обстрілу загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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ХарківВійна Росії проти України