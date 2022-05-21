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Росіяни з жахом чекають наступу ЗСУ в Луганській області. Може початися в червні, - Гайдай

Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Константин Широкун

Російські окупаційні війська не можуть домогтися успіхів у Луганській області і з жахом чекають контрнаступу ЗСУ, яке може початися вже в червні. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.

За його словами, Луганська область зараз є найгарячішою точкою України, оскільки вона стримує ворога від подальшого просування в інші регіони. Через це окупанти посилили обстріли мирних населених пунктів за тактикою "випаленої землі", оскільки інакше захопити території не можуть.

"Завдання Луганщини - утримувати ворога максимально довго. Контрнаступ може початися в червні. Спасибі Шойгу за його яхту, замість утримання армії РФ. Окупанти перемог не мають і з жахом чекають нашого контнаступу, яке буде супроводжуватися процесом деокупації наших територій. Всіх наших територій", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, окупанти почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз.

Також ми писали, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.

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