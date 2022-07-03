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Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у боях з РФ

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Київ, Неділя 03 липня 2022 21:15
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у боях з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 89 спортсменів та тренерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського після зустрічі з главою МОК Томасом Бахом.

"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу країну на полі бою. 89 спортсменів і тренерів загинули в результаті бойових дій, 13 були захоплені і знаходяться в російському полоні", - зазначив він.

Він також висловив подяку МОК за підтримку українських спортсменів.

Нагадаємо, в березні в боях за обложений Маріуполь загинув український спортсмен, чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал.

А в Сумах в результаті авіаудару загинув 16-річний чемпіон України з самбо Артем Прийменко.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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