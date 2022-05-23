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Росіяни будують оборонні укріплення на Херсонщині, - СтратКом

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Херсонська область, Понеділок 23 травня 2022 19:05
Росіяни будують оборонні укріплення на Херсонщині, - СтратКом Фото: В'їзд до Херсонської області (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У Херсонській області ворог продовжує готуватися до можливого контрнаступу Збройних сил України, намагаючись облаштувати захисні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій у Facebook.

Армія РФ систематично веде обстріли по українських військах. Окрім того, росіяни займаються підготовкою до оборони зайнятих територій.

"На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ з метою сковування їхніх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровське", – йдеться в повідомленні.

Тим часом російські окупанти намагаються керувати захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.

Нагадаємо, що міський голова Херсона оцінив імовірність створення "ХНР" на території області.

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Збройні сили України Херсонская область ВС РФ
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