Россияне строят оборонные укрепления в Херсонской области, - СтратКом

В Херсонской области враг продолжает готовиться к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины, пытаясь обустроить защитные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления стратегических коммуникаций в Facebook.

Армия РФ систематически ведет обстрелы по украинским войскам. Кроме того, россияне занимаются подготовкой к обороне занятых территорий.

"На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровское", – говорится в сообщении.

Тем временем российские оккупанты пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли почти два десятка таких образований.