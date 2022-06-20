Окупанти створюють ілюзію черг за російськими паспортами в окупованому Бердянську, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управлівння розвідки Міноборони.

Зазначається, що всіх людей, що стоять на обліку у військовій комендатурі Бердянську примусово відправляють до ЦНАПів, щоб створити черги перед пунктами фотографування на документи. Громадян, що не погоджуються стояти в чергах, відправляють на громадські роботи.

Блокування українського мобільного зв’язку

ГУР повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях півдня України протягом тижня спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби Збройних сил РФ. Під час їхньої роботи на кожній конкретній локації в радіусі від одного кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів і блокувалась можливість перегляду українських сайтів в Інтернеті. Після переміщення групи з місцевості доступ до сайтів відновлювався.

Зазначається, що, швидше за все, головне завдання таких груп - це пошук проукраїнськи налаштованих людей та членів їхніх сімей.