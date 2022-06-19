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Візовий режим з Росією: Україна обере країну, яка представлятиме її інтереси у Москві

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Неділя 19 червня 2022 15:16
Візовий режим з Росією: Україна обере країну, яка представлятиме її інтереси у Москві Фото: Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ працює над механізмом отримання віз для громадян Росії. Також шукає країну, яка представлятиме інтереси України в Москві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова в ефірі телемарафону.

"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", - зазначив він.

За словами Немчінова, МЗС ще додатково поінформує щодо способу отримання візи та її вартості. Поки що, громадяни можуть перетинати кордон за чинними правилами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набирають чинності вже з 1 липня цього року.

Також видання розкривало деталі постанови Кабінету міністрів.

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