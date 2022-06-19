Візовий режим з Росією: Україна обере країну, яка представлятиме її інтереси у Москві

Міністерство закордонних справ працює над механізмом отримання віз для громадян Росії. Також шукає країну, яка представлятиме інтереси України в Москві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова в ефірі телемарафону.

"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", - зазначив він.

За словами Немчінова, МЗС ще додатково поінформує щодо способу отримання візи та її вартості. Поки що, громадяни можуть перетинати кордон за чинними правилами.