ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни з РСЗВ обстрілювали Дніпропетровську область: є жертва

Новость на русском →
Україна, Понеділок 29 серпня 2022 20:59
Росіяни з РСЗВ обстрілювали Дніпропетровську область: є жертва Фото: Росіяни з РСЗВ обстрілювали Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія з РСЗВ завдала ударів по Нікопольському району, внаслідок чого загинула людина. Також були зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного угруповання військ "Каховка" та очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За даними військових, росіяни з реактивної артилерії із використанням касетних снарядів декілька разів обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення. Також були пошкоджені лінія електропередач, об’єкти цивільної інфраструктури та газогін.

За інформацією від Лукашука, росіяни били по Дніпровському та Синельниківському районам, де вранці зафіксували руйнування будинків.

Також окупанти били по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад.

Нагадаємо, що раніше окупанти десять разів били по Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі