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Окупанти пообіді обстріляли Нікопольський район: що відомо

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Дніпро, П'ятниця 19 серпня 2022 15:53
Окупанти пообіді обстріляли Нікопольський район: що відомо Фото: окупанти пообіді обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В п’ятницю, 19 серпня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

"П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - розповів він.

За словами Резніченка, у місті є руйнування будівель.

"Виведено з ладу лінію електропередач. Ударив ворог і по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються", - додав він.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю, 19 серпня, російська армія вночі накрила вогнем одразу три райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.

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Дніпропетровська область
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