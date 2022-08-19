Окупанти пообіді обстріляли Нікопольський район: що відомо
В п’ятницю, 19 серпня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранені двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської області Валентина Резніченка.
"П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - розповів він.
За словами Резніченка, у місті є руйнування будівель.
"Виведено з ладу лінію електропередач. Ударив ворог і по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються", - додав він.
Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю, 19 серпня, російська армія вночі накрила вогнем одразу три райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.
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