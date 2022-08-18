Росіяни намагалися провести штурми в Донецькій області, але отримали жорстку відсіч, - Генштаб

Станом на вечір, 18 серпня, ситуація на фронтах така:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не спостерігається.
На Харківському напрямку росіяни провели обстріли низки населених пунктів. Також ворог намагається зберегти зайняті позиції та поповнити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.
На Словʼянському напрямку противник проводив обстріли поблизу 12 населених пунктів.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка - Виїмка. Зазнали втрат та відступили.
На Бахмутському напрямку наступальними діями росіяни намагалися просунутися в напрямку Бахмуту, але безуспішно.
На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке - Камʼянка, Новоселівка Друга - Авдіївка, Піски - Первомайське та Лозове - Первомайське.
На Новопавлівському напрямку зафіксовані обстріли поблизу низки населених пунктів. Також наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук - Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив.
На Запорізькому напрямку ворог здійснював постійні обстріли по лінії зіткнення. Також для атак була задіяна авіація.
На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують зусилля на тому, щоб зберегти зайняті позиції. При цьому вони посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.