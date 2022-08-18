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Росіяни намагалися провести штурми в Донецькій області, але отримали жорстку відсіч, - Генштаб

Фото: ЗСУ не дали росіянам провести низку штурмів у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти здійснили кілька спроб штурму в Донецькій області. Українські військові успішно відбили всі наступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

Станом на вечір, 18 серпня, ситуація на фронтах така:

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не спостерігається.
  • На Харківському напрямку росіяни провели обстріли низки населених пунктів. Також ворог намагається зберегти зайняті позиції та поповнити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.
  • На Словʼянському напрямку противник проводив обстріли поблизу 12 населених пунктів.
  • На Краматорському напрямку окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка - Виїмка. Зазнали втрат та відступили.
  • На Бахмутському напрямку наступальними діями росіяни намагалися просунутися в напрямку Бахмуту, але безуспішно.
  • На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке - Камʼянка, Новоселівка Друга - Авдіївка, Піски - Первомайське та Лозове - Первомайське.
  • На Новопавлівському напрямку зафіксовані обстріли поблизу низки населених пунктів. Також наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук - Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив.
  • На Запорізькому напрямку ворог здійснював постійні обстріли по лінії зіткнення. Також для атак була задіяна авіація.
  • На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують зусилля на тому, щоб зберегти зайняті позиції. При цьому вони посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів.

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