Росіяни провели навчання з С-400 через Sea Breeze в Чорному морі

Російський Південний військовий округ провів навчання з оборони об'єктів Чорноморського флоту в Краснодарському краї. В рамках навчань росіяни здійснили електронні пуски ракет із системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".
Російські маневри відбулися на тлі проведення у Чорному морі міжнародних військових навчань Sea Breeze, які були організовані Україною.
"Військовослужбовці, дислоковані в Краснодарському краї, провели навчання з відбивання масованого ракетного удару умовного противника", - повідомили агентству в Чорноморському флоті РФ.
Всього в російських навчаннях брали участь близько 100 військовослужбовців і понад 30 одиниць військової та спеціальної техніки.
Нагадаємо, сьогодні в Україні почалася активна фаза військових навчань Sea Breeze.
Додамо, українські військові не виключають, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze, але вони готові до цього.