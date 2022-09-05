Росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС: один реактор відключений від мережі

За інформацією компанії, посилення обстрілів ЗАЕС окупантами спостерігається останні три доби.

"В результаті були пошкоджені і відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська, 330 кВ затес - Каховська і ЛЕП 330 кВ ЗАЕС - Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС / затес отримали пошкодження ще раніше", - сказано в повідомленні"Енергоатому".

При цьому наголошується, що в результаті сьогоднішніх атак росіян була відключена ЛЕП 330 кВ затес - остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/затес з енергосистемою України. Згодом був розвантажений і відключений від мережі шостий енергоблок, який зараз живить власні потреби атомної електростанції.