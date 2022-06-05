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Викрадення, мародерство та без інтернету: Енергодар після трьох місяців окупації

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Енергодар, Неділя 05 червня 2022 23:38
Викрадення, мародерство та без інтернету: Енергодар після трьох місяців окупації Фото: мер Енергодара розповів, як живе місто після 3 місяців окупації (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни за три місяці окупації в Енергодарі посилили тиск на мирних жителів. У місті ростуть викрадення, грабують порожні квартири і практично немає інтернету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

За його словами, в підвали кидають не тільки активістів і колишніх військових, але й пересічних громадян, які жодним чином не відносяться до зазначених вище категорій. Людей тримають у полоні тижнями.

Крім того, в місті зросли випадки мародерства. В основному порожніх квартир, власники яких виїхали з міста.

"З квартир виносять цінні речі. Беруть все, що подобається. Двері просто виламують", - розповів мер.

Мер також розповів, що в захопленому Енергодарі майже відсутній інтернет, що впливає також і на можливість безготівкових розрахунків через термінал в магазинах.

Перерахувати кошти з картки на картку через "Приват24" теж майже неможливо, бо сигнал зв'язку майже не ловить.

"Гривень готівкою майже не залишилося в місті. Поступово в Енергодарі з'являються пункти обміну валют з рублями. Є пропозиції зняти готівку, але за це беруть великий відсоток", - повідомив Орлов.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти увірвалися в будинок співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Його розстріляли з автоматичної зброї.

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