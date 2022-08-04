Росіяни планують незабаром наступати на двох напрямках, але не на Донбасі, - Арестович
Мета всіх наступів Росії в Донецькому і Луганському напрямках - змусити Україну перекинути туди резерви, щоб не перекидати їх на напрямок справжньої небезпеки, де планується великий наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
За словами Арестовича, активні події почнуться приблизно через тиждень на Херсонському та Запорізькому напрямках.
"Що стосується загальної ситуації, то всі героїчні наступи, які всі за раз ломанулися на Донецький і Луганський фронт, - це ніщо інше, як завдання змусити нас перекидати туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямки істинної небезпеки, де планується масштабний наступ", - заявив він.
Раніше Арестович повідомив, що росіяни зібрали в Херсонській області близько 30 батальйонно-тактичних груп і планують наступ на Миколаїв і Кривий Ріг. Однак ступінь боєготовності цих сил викликає серйозні сумніви.
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