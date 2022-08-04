Росіяни планують незабаром наступати на двох напрямках, але не на Донбасі, - Арестович

За словами Арестовича, активні події почнуться приблизно через тиждень на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Що стосується загальної ситуації, то всі героїчні наступи, які всі за раз ломанулися на Донецький і Луганський фронт, - це ніщо інше, як завдання змусити нас перекидати туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямки істинної небезпеки, де планується масштабний наступ", - заявив він.

Раніше Арестович повідомив, що росіяни зібрали в Херсонській області близько 30 батальйонно-тактичних груп і планують наступ на Миколаїв і Кривий Ріг. Однак ступінь боєготовності цих сил викликає серйозні сумніви.

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