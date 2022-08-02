Росіяни зібрали на півдні близько 30 БТГ, але мають великі проблеми, - Арестович

Росіяни зібрали у Херсонській області близько 30 батальйонно-тактичних груп і готують наступ на Миколаїв і Кривий Ріг. Однак ступінь боєготовності цих сил викликає серйозні сумніви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

За його словами, на правому березі Дніпра наразі перебуває 22-25 тисяч військ ворога. Всього було 12-15 тисяч, додали близько 10 тисяч.

Посадовець зазначив, що окупантам поставили завдання бути готовими до наступу на Миколаїв і Кривий Ріг до 6 серпня. Проте, терміни підсумкової підготовки можуть зміщуватися.

Утім, Арестович переконаний, що наступ буде провальним, а ЗСУ відіб'ють атаку.

"Хочу попередити жителів Кривого Рогу та Миколаєва - нічого у них не вийде. Ступінь бойової готовності цих військ викликає... вони, м'яко кажучи, не дуже боєготовні - дуті штати, не вистачає людей, морально-психологічний, технічний стан залишає бажати кращого", - додав радник глави ОП.