Росіяни планують продовжити "вихідні" для українського персоналу на ЗАЕС, - розвідка

"На станцію повернули частину представників Росатому", - йдеться у повідомленні.

Розвідка вважає, що велика кількість російських військових на ЗАЕС свідчить про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення.

В такому разі станція може залишитись без електроживлення, а аварійне електропостачання здійснюватиметься за допомогою дизельних підстанцій. Такий сценарій створює потенційну небезпеку, бо на ЗАЕС можуть виникнути критичні ситуації.

"Це є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - заявили в розвідці.