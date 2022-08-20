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Росіяни планують продовжити "вихідні" для українського персоналу на ЗАЕС, - розвідка

Фото: Росіяни планують продовжити "вихідні" для українського персоналу на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти продовжили так звані вихідні для українського персоналу. Тепер це стосується оперативних чергових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"На станцію повернули частину представників Росатому", - йдеться у повідомленні.

Розвідка вважає, що велика кількість російських військових на ЗАЕС свідчить про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення.

В такому разі станція може залишитись без електроживлення, а аварійне електропостачання здійснюватиметься за допомогою дизельних підстанцій. Такий сценарій створює потенційну небезпеку, бо на ЗАЕС можуть виникнути критичні ситуації.

"Це є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - заявили в розвідці.

Нагадаємо, що раніше розвідка повідомляла про можливий теракт на ЗАЕС, які мають вчинити російські військові.

США заявили, що повідомлення про теракт на ЗАЕС викликають занепокоєння.

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