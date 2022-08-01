Росіяни переодягаються в цивільне і тікають з фронту в Херсонській області, - ОВА

Російські окупанти в Херсонській області тікають з поля бою. Для цього вони прикидаються цивільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія в Telegram.
"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по домівках місцевих і переодягаються в цивільний одяг, щоб втекти з поля бою", - розповів Бутрій.
Також він зазначив, що в області тривають активні бойові дії. Через це частина населених пунктів знаходиться на межі повного знищення.
Нагадаємо, вчора українські літаки атакували оборонні позиції росіян в районах кількох сіл Херсонської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.