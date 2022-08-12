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Росіяни відступили: у Пентагоні розповіли про успіхи української армії під Харковом

Фото: Пентагон розповів про успіхи ЗСУ під Харковом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України успішно протистоять російським окупантам під Харковом. Це фіксують в американському Пентагоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на журналіста Foreign Policy Джека Детча, який цитує високопоставленого чиновника Пентагону.

Детч повідомив, що в Пентагоні бачать українські перемоги над російською армією, поблизу другого за величиною міста країни - Харкова.

Як розповів представник Пентагону, якого цитує журналіст, успішна оборона міста відкинула росіян і вони мусили "накивати п'ятами".

Нагадаємо, що раніше Пентагон висловлював бажання надавати більше зброї, через загрозу анексії нових територій.

Також Пентагон вважає, що українські сили оборони досягли необхідного рівня, аби тримати росіян в глухому куті.

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