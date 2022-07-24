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Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Фото: росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни зі своєї території відкрили вогонь по трьох громадах Сумської області. Під ударом опинилися населені пункти Хотінської, Буринської та Білопільської громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За день - понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах.

Хотінська громада: близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ - 10 "приходів".

Буринська громада: близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії - 14 "приходів".

Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді - 9 "приходів".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Шостці Сумської області вранці прогримів вибух. Того ж дня російські війська обстріляли сім громад Сумської області. Пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула.

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