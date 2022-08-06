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Росіяни обстріляли шість громад Сумської області: було 200 прильотів

Фото: росіяни обстріляли шість громад Сумської області: було 200 прильотів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Росіяни обстріляли Глухівську громаду з гранатометів близько 11:00 - було 10 прильотів, а також зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

Артилерійському обстрілу піддалась Есманьська громада - з 10:40 було зафіксовано 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 окупанти били з артилерії - було 38 прильотів.

Після 11:00 у Шалигінській громаді був артобстріл (40 прильотів), о 12:33 обстріл продовжився, ймовірно, з САУ - було 40 прильотів.

Двічі за добу окупанти обстрілювали населені Миколаївської громади: після 19:00 - мінометний обстріл, було 7 прильотів, о 19:45 - артобстріл, попередньо, із САУ - 20 прильотів.

На щастя, обійшлося без жертв. Дані щодо руйнувань з'ясовується.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Один мешканець отримав поранення, ще один - помер від серцевого нападу.

5 серпня росіяни обстріляли Шосткинський район і влучили у житловий будинок.

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Сумская область