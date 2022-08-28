Окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупанти 28 серпня випустили по Сумській області понад 80 боєприпасів. Під ударом ворога опинилися 6 громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"За день росіяни обстріляли території Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад", - зазначив посадовець.
Живицький вказав, що окупанти всього випустили 82 міни та снаряди. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. За попередніми даними, - без руйнувань.
Глава ОВА подякував нашим захисникам і захисницям за те, що оберігають українську землю від ворога.
Нагадаємо, 28 серпня росіяни обстріляли Енергодар Запорізької області. Під атаку потрапили третій і п’ятий мікрорайони міста.
До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на обстріли Енергодара написав, що ядерний шантаж РФ не має залишатися без відповіді.
Раніше ми інформували, що окупанти обстрілювали Оріхів Запорізької області. Постраждали три людини, зокрема дві дитини.
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