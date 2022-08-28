Окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 28 серпня випустили по Сумській області понад 80 боєприпасів. Під ударом ворога опинилися 6 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день росіяни обстріляли території Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад", - зазначив посадовець. Живицький вказав, що окупанти всього випустили 82 міни та снаряди. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. За попередніми даними, - без руйнувань. Глава ОВА подякував нашим захисникам і захисницям за те, що оберігають українську землю від ворога.