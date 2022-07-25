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Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області

Фото: росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Євгеній Прокопенко

Упродовж дня окупанти обстрілювали Есманську, Хотінську, Білопільську, Зноб-Новгородську і Середино-Будську громади Сумської області. Били з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Есманська громада: близько 8:30 було 4 прихода з "Градів". Об 11:00 - 3 приходи зі ствольної артилерії.

Хотінська громада: в 12:30 був мінометний вогонь зі сторони Росії, 4 приходи.

Білопільська громада: майже о другій годині дня було 3 мінометних постріли по громаді.

Зноб-Новгородська громада: о 15:00 був артобстріл, 10 приходів.

Середино-Будська громада: о 20:30 росіяни відкрили вогонь з мінометів, 6 прильотів.

Втрат та руйнувань сьогодні немає.

Нагадаємо, вчра також під ударом окупантів опинилися населені пункти Хотінської, Буринської та Білопільської громад Сумської області.

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