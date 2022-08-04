Росіяни обстріляли Нікополь, а в Харкові пролунали вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях.

"У Харкові прогриміли вибухи. Також Нікополь в Дніпропетровській області піддався обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети з-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському і Новобаварському районі.

Також в Харківській області сьогодні відповіли на погрози росіян про можливий повторний наступ на Харків.

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