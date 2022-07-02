Росіяни обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч": що відомо

Сьогодні, 2 липня, ввечері російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду.
"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ "Смерч" не розірвалися, працює вибухотехнічна служба", - сказано в повідомленні міськради.
Також у відомстві зазначають, що за попередньою інформацією в результаті російської атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Павлограді Дніпропетровської області.
Також ми писали, що в Одесі місцеві жителі почули вибухи. Причиною стала робота української системи ППО.
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