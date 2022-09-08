Росіяни обстріляли "Градами" Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки

Уточнюється, що Марганецьку громаду окупанти обстріляли тричі.

Унаслідок атаки пошкодження отримало підприємство. На місці працюють фахівці. Масштаби руйнувань у громаді з'ясовуються, зазначив Резніченко.

У Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків і господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія, ЛЕП.

За попередніми даними, без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вночі 7 вересня російські окупанти двічі за ніч накривали "Градом" Нікопольський район.

Вранці 6 вересня під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що по місту було завдано ракетного удару.

Потім в ОВА повідомили, що після удару почалася пожежа на нафтобазі в Кривому Розі.

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