Росіяни обстріляли дві громади Сумської області: було 70 прильотів

Окупанти п'ять разів відкривали вогонь по Краснопільській та Шалигинській громаді в Сумській області. Всього зафіксовано понад 70 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Окупанти обстріляли Краснопільську громаду з мінометів. Атака здійснювалася по околицях села Грабовське о 19:40 - зафіксовано 7 прильотів.
По Шалигинській громаді о 16:30 росіяни вдарили зі ствольної артилерії з території РФ - було 24 прильоти. Близько 18:00 громаду накрили реактивною артилерією - було 40 прильотів.
За попередніми даними, обійшлося без втрат серед мешканців, руйнування - з'ясовуються.
Нагадаємо, 18 серпня окупанти 7 разів відкривали вогонь по Сумській області, була пошкоджена школа.
17 серпня загарбники обстріляли вісім громад у Сумській області.
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