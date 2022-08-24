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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: під завалами опинилися двоє дітей

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область, під завалами опинилися двоє дітей (facebook com MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область 24 серпня. Ворожа ракета потрапила у приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Зазначається, що загарбники обстріляли Синельниківський район близько 15:00. Російська ракета влучила у приватний будинок.

Внаслідок обстрілу двоє дітей опинилися під завалами. Рятувальники евакуювали їх, вони вижили.

Нагадаємо, вночі 24 серпня російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Вчора вдень загарбники обстріляли Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровської області з "Ураганів" і ствольної артилерії.

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Дніпропетровська область