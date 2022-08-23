ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" і дронами-камікадзе

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 23 серпня 2022 20:35
Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" і дронами-камікадзе Фото: окупанти вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" і дронами-камікадзе (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вдень 23 серпня обстріляли два райони Дніпропетровської області – Криворізький і Нікопольський - з "Ураганів" і ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

По селу Мар'янське Криворізького району війська РФ вдарили з "Ураганів". Поранення отримав 60-річний чоловік, його госпіталізували. У селі горіли кілька житлових будинків, господарські будівлі, також загорілася суха трава. Пожежі ліквідовані.

Нікополь зазнав ударів двічі: зі ствольної артилерії та "Градів". Крім цього, ворог застосував три дрони-камікадзе. У місті сталися пожежі в приватному секторі, в результаті чого пошкоджені житлові будинки, газопровід, водно-спортивний комплекс. П'ять літніх будинків для відпочинку зруйновані.

Нагадаємо, вночі 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. В результаті атаки є поранені.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області заборонили будь-які масові заходи 23 і 24 серпня заради безпеки жителів. Українців також закликають працювати віддалено в ці дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Дніпропетровська область Нікополь
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії