Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами" і дронами-камікадзе

Окупанти вдень 23 серпня обстріляли два райони Дніпропетровської області – Криворізький і Нікопольський - з "Ураганів" і ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

По селу Мар'янське Криворізького району війська РФ вдарили з "Ураганів". Поранення отримав 60-річний чоловік, його госпіталізували. У селі горіли кілька житлових будинків, господарські будівлі, також загорілася суха трава. Пожежі ліквідовані.

Нікополь зазнав ударів двічі: зі ствольної артилерії та "Градів". Крім цього, ворог застосував три дрони-камікадзе. У місті сталися пожежі в приватному секторі, в результаті чого пошкоджені житлові будинки, газопровід, водно-спортивний комплекс. П'ять літніх будинків для відпочинку зруйновані.