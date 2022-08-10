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Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви

Фото: Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові завдали удару по центральній частині Бахмута, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

За даними слідчих було встановлено, що російські військові з реактивної артилерії "Ураган" завдали удару по центральній частині Бахмута. Внаслідок попадань у магазини, приватні будинки та багатоповерхівки загинуло 7 цивільних, ще 6 отримали поранення.

"Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, що російська армія регулярно завдає ударів по Бахмуту. Обстрілявши багатоповерхівку окупанти вбили цивільну особу.

Також росіяни обстрілювали коледжу у Бахмуті, внаслідок чого загорілись приміщення навчального закладу.

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