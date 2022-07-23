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Росіяни вночі накрили "Градами" Дніпропетровську область: які райони постраждали

Фото: росіяни вночі накрили "Градами" Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі обстріляли з РСЗВ Нікопольський і Криворізький райони в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Як повідомляється, Червоногригорівську громаду обстріляли з "Градів". Випущено до 20 снарядів. Минулося без жертв і руйнувань.

У селі Ганнівка Широківської громади окупанти обстрілами пошкодили електромережі та газовід. Люди не постраждали.

У Зеленодольській громаді ворог знову потрапив по Великій Костромці. Кілька вулиць залишилися без світла. Людей не зачепило.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський і Криворізький.

Глава Нікопольського рову запропонував жителям тимчасово переселитися, житло нададуть безплатно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область