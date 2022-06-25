Росіяни завдали ракетних ударів по Десні та Житомирській області

Росія завдала ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області, де діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Чернігівської ОВВА В'ячеслава Чауса в Telegram.
Чаус закликав не публікувати фото і відео "прильотів".
"Чернігівщина. 25 червня. Селище Десна піддалося черговому ракетному обстрілу. Подробиці з часом", - повідомив він.
Військова частина займає більшу частину території селища.
Telegram-канал Білоруський OSINT-групи пише, що російські бомбардувальники нібито злітали половину ночі з аеродромів РФ, входили в повітряний простір РБ, підлітали близько до кордону України, пускали ракети "з боку Наровлі", і йшли назад в Росію.
Житомирська військова адміністрація написавши, що в області "чутні вибухи".
Раніше жителів Чернігівської області та Конотопа попередили про можливі ракетні удари.
Нагадаємо, вранці мер Миколаєва Олександр повідомив Сенкевич, що в місті "лунають вибухи".
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