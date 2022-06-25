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Росіяни завдали ракетних ударів по Десні та Житомирській області

Фото: росіяни завдали ракетних ударів по Десні та Житомирській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія завдала ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області, де діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Чернігівської ОВВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

Чаус закликав не публікувати фото і відео "прильотів".

"Чернігівщина. 25 червня. Селище Десна піддалося черговому ракетному обстрілу. Подробиці з часом", - повідомив він.

Військова частина займає більшу частину території селища.

Telegram-канал Білоруський OSINT-групи пише, що російські бомбардувальники нібито злітали половину ночі з аеродромів РФ, входили в повітряний простір РБ, підлітали близько до кордону України, пускали ракети "з боку Наровлі", і йшли назад в Росію.

Житомирська військова адміністрація написавши, що в області "чутні вибухи".

Раніше жителів Чернігівської області та Конотопа попередили про можливі ракетні удари.

Нагадаємо, вранці мер Миколаєва Олександр повідомив Сенкевич, що в місті "лунають вибухи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Житомир