Під російським Бєлгородом стався вибух

Фото: під Бєлгородом у РФ стався вибух (vl.ru)

У російській Бєлгородській області в Красногвардійському районі стався вибух. В результаті події руйнувань і постраждалих немає.

Про це 5 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови району Анну Куташову.

За її словами, звук вибуху, схожий на хлопок, було чути приблизно о 19:50 на території Красногвардійського району. "Уповноважені співробітники провели перевірку за даним фактом. Встановлюємо причину події", - пише вона у своєму Telegram. Куташова зазначила, що в районі "все спокійно", не зафіксовані руйнування, постраждалих теж немає. "Ми точно розуміємо, що це не обстріл", - додала вона.