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Під російським Бєлгородом стався вибух

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Бєлгородська область, Росія, Вівторок 05 квітня 2022 23:58
Під російським Бєлгородом стався вибух Фото: під Бєлгородом у РФ стався вибух (vl.ru)
Автор: Володимир Костирін

У російській Бєлгородській області в Красногвардійському районі стався вибух. В результаті події руйнувань і постраждалих немає.

Про це 5 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови району Анну Куташову.

За її словами, звук вибуху, схожий на хлопок, було чути приблизно о 19:50 на території Красногвардійського району.

"Уповноважені співробітники провели перевірку за даним фактом. Встановлюємо причину події", - пише вона у своєму Telegram.

Куташова зазначила, що в районі "все спокійно", не зафіксовані руйнування, постраждалих теж немає.

"Ми точно розуміємо, що це не обстріл", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що 3 квітня під Бєлгородом в РФ біля кордону з Україною прогриміли два вибухи.

Нагадаємо також, раніше російська сторона заявляла про нібито випущену ракету з території України, яка впала під Бєлгородом. Але, за даними розслідувачів, вона була запущена з російської території.

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