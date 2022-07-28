"Росіяни можуть вкрасти холодильник, але не нашу історію": В ОП відреагували на ранкові удари по Україні

У президента України Володимира Зеленського відреагували на ранкову ракетну атаку, під час якої російські війська випустили по українських містах два десятки ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Сьогодні в Україні
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали масований ракетний удар по українських містах. Зокрема, окупанти випустили п'ять ракет у бік Київської області. Снаряди влучили в об'єкти інфраструктури.
Крім того, під обстріл потрапило селище міського типу Гончарівське в Чернігівській області.
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