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"Росіяни можуть вкрасти холодильник, але не нашу історію": В ОП відреагували на ранкові удари по Україні

Фото: Михайло Подоляк відреагував на ранкові удари по Україні (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У президента України Володимира Зеленського відреагували на ранкову ракетну атаку, під час якої російські війська випустили по українських містах два десятки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Сьогодні в Україні

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали масований ракетний удар по українських містах. Зокрема, окупанти випустили п'ять ракет у бік Київської області. Снаряди влучили в об'єкти інфраструктури.

Крім того, під обстріл потрапило селище міського типу Гончарівське в Чернігівській області.

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