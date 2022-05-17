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Росіяни з мінометів обстріляли український кордон у Чернігівській області

Фото: РФ з мінометів обстріляла український кордон у Чернігівській області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 травня, окупанти другий раз обстріляли кордон України. На цей раз - в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні близько 16:40 спостерігачі зафіксували 6 мінометних "приходів" з боку території РФ в напрямку Сеньківки", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Як повідомлялося, вранці 17 травня російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна (Чернігівська область). В результаті загинули 8 людей.

17 травня російські військові намагались знову прорватися через кордон у Сумській області. Тривав бій. В результаті прориву не відбулося.

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Черниговская область