RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росіяни імітували поломку корабля, щоб стежити за навчаннями Sea Breeze

Автор: Дмитрий Кузнецов

Багатонаціональний військові навчання Sea Breeze у Чорному морі постійно перебували під пильною увагою Росії. Для спостереження за маневрами російські спецслужби вдавалися до хитрощів і погроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Українські прикордонники відзначили, що кораблі Чорноморського флоту і ФСБ РФ проходили в безпосередній близькості від кораблів ДПСУ і супроводжували міжнародні тактичні групи країн НАТО.

"Особливе занепокоєння (у росіян - ред.) викликало наближення учасників міжнародних навчань Sea Breeze-2021 в райони газоконденсатних родовищ в Чорному морі", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Російська сторона, зазначають прикордонники, неодноразово використовувала "загрозливі нотки" в повідомленнях по відритих каналах Міжнародної морської безпеки. Росіяни оголошували райони закритими за неіснуючими повідомленнями, курс руху кораблів визнавався ними небезпечним, лунали вимоги негайно змінити його і покинути район родовищ.

Для стеження за навчаннями Sea Breeze росіяни йшли на хитрощі. Так, патрульний корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Павло Державін", щоб виправдати своє перебування в точці спостереження за військовими кораблями міжнародної групи в безпосередній близькості від територіальних вод України, використовував сигнал"судно без можливості управління". При цьому від допомоги українських прикордонників росіяни відмовилися.

Фото: корабель ФСБ РФ імітував поломку, щоб стежити за навчаннями Sea Breeze (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 28 червня в Чорному морі почалися навчання Sea Breeze 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаРосійська ФедераціяученияЧорне море