Росіяни імітували поломку корабля, щоб стежити за навчаннями Sea Breeze

Українські прикордонники відзначили, що кораблі Чорноморського флоту і ФСБ РФ проходили в безпосередній близькості від кораблів ДПСУ і супроводжували міжнародні тактичні групи країн НАТО.

"Особливе занепокоєння (у росіян - ред.) викликало наближення учасників міжнародних навчань Sea Breeze-2021 в райони газоконденсатних родовищ в Чорному морі", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Російська сторона, зазначають прикордонники, неодноразово використовувала "загрозливі нотки" в повідомленнях по відритих каналах Міжнародної морської безпеки. Росіяни оголошували райони закритими за неіснуючими повідомленнями, курс руху кораблів визнавався ними небезпечним, лунали вимоги негайно змінити його і покинути район родовищ.

Для стеження за навчаннями Sea Breeze росіяни йшли на хитрощі. Так, патрульний корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Павло Державін", щоб виправдати своє перебування в точці спостереження за військовими кораблями міжнародної групи в безпосередній близькості від територіальних вод України, використовував сигнал"судно без можливості управління". При цьому від допомоги українських прикордонників росіяни відмовилися.

Фото: корабель ФСБ РФ імітував поломку, щоб стежити за навчаннями Sea Breeze (dpsu.gov.ua)