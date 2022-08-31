Росіяни хочуть знищити одну з головних історичних пам'яток Маріуполя, - радник мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

"Окупанти планують знищити одну з головних історичних пам'яток Маріуполя та України - курган дід по вул. Пилипа Орлика. Розлогий пагорб має сучасну висоту в 6 метрів, а його діаметр досягає 70. Курган Дід датують 5 тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старший за місто і є ровесником пірамід Єгипту", - розповів Андрющенко.

За його словами, в радянські і пострадянські часи влада його пошкодила. І тільки в 2021 році було прийнято рішення про його консервацію і збереження.

"Наш опір передав копії документа, який свідчить про забудову в місці знаходження кургану, це повністю знищить його", - додав Андрющенко.

Плани по забудові території, де знаходиться курган (t.me/andriyshTime)