В Енергодарі атаковано приміщення СБУ, яке захопили окупанти

У ніч на 12 липня в окупованому Енергодарі атакували будівлю Служби безпеки України, яку захопили російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Російські ЗМІ підтверджують атаку, проте повідомляють, що постраждалих немає.

"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 і в період з 3:40 до 04: 20 в тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковано приміщення СБУ, яке зайняли орки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня ввечері Збройні Сили України знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Поруч зі складом знаходилося понад 40 бензовозів з паливом, вони також знищені.

Крім того, штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів противника в Миколаївській області.

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