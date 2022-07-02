"Росіяни в цьому майстри": екс-генсек НАТО про ризик затяжної війни в Україні

"Перш за все, я думаю, що найбільший ризик зараз - це тривалий конфлікт. Росіяни - майстри затяжних конфліктів. Ви тільки подивіться на Грузію - в Південній Осетії це триває з 2008 року, в Криму - з 2014-го, на Донбасі теж. У Молдові, в Придністров'ї вони вже десятиліттями. Так що вони фахівці в цьому", - каже Расмуссен.

Колишній генсек НАТО також пояснив, чому затяжна війна необхідна Путіну.

"Мене турбує те, що затяжний конфлікт служить цілям Путіна, тому що він вважає, що поки на сході України буде тліючий або заморожений конфлікт, він буде перешкоджати тому, щоб Україна домоглася реального прогресу, прогресу в зближенні з Євросоюзом, з НАТО, також прогресу в економіці", - зазначає Расмуссен.

Таким чином, Путін вважає, якщо конфлікт на сході України триватиме, то відновлення буде проходити важче.

"Так що я думаю, що найбільший ризик зараз в тому, що його мета (Путіна, - ред.) - це затягування конфлікту. Він не може здобути повну перемогу. Але з іншого боку, він просто намагатиметься тягнути це нескінченно", - резюмував Расмуссен.

Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що війна продовжуватиметься як мінімум до осені-зими цього року.

Раніше стало відомо, що США ще до початку війни в Україні готувалися до затяжного конфлікту.

При цьому в Німеччині також заявили про "готовність до затяжної війни в Україні".

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