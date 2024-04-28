RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне дроном атаковали автомобиль в Херсонской области: есть пострадавшие

Фото: трое людей пострадали в Казацком после удара дроном РФ по гражданскому авто (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

28 апреля в селе Казацкое Херсонской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"В Казацком российские военные атаковали дроном-камикадзе типа "FPV" гражданский легковой автомобиль - пострадали трое мужчин в возрасте 40, 47 и 53 лет", - говорится в сообщении.

У них, по данным Нацполиции, медики определили минно-взрывные травмы и огнестрельные осколочные ранения.

Обстрел Станислава

Кроме того, днем военные РФ устроили обстрел Станислава из артиллерии.

"Поврежден частный дом, ранения получила 21-летняя местная жительница. Медики оказали ей помощь на месте", - отметили правоохранители.

 

Последствия обстрела Казацкого и Станислава Херсонской области (t.me/UA_National_Police)

Обстрелы Херсонской области

Российские войска не прекращают атаки на местное население правобережья Херсонской области, населенные пункты которого украинские военные вернули под свой контроль осенью 2022 года, в частности ВСУ освободили Херсон. Эти города и села 8 месяцев находились под оккупацией российских захватчиков после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Например, на рассвете 28 апреля оккупанты нанесли авиационный удар КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам. А 27 апреля ударили ракетой и по Херсону. Областной центр не впервые атакуют оккупанты. Напомним, в январе этого года российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон