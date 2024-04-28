Россияне дроном атаковали автомобиль в Херсонской области: есть пострадавшие

Обстрелы Херсонской области

Российские войска не прекращают атаки на местное население правобережья Херсонской области, населенные пункты которого украинские военные вернули под свой контроль осенью 2022 года, в частности ВСУ освободили Херсон. Эти города и села 8 месяцев находились под оккупацией российских захватчиков после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Например, на рассвете 28 апреля оккупанты нанесли авиационный удар КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам. А 27 апреля ударили ракетой и по Херсону. Областной центр не впервые атакуют оккупанты. Напомним, в январе этого года российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

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