Россияне ударили по Херсону: загорелся склад с гуманитаркой, четверо пострадавших
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона в пятницу, 5 января. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА и Херсонскую областную прокуратуру.
"Прилетело по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь", - говорится в сообщении ОВА.
Четверо пострадавших
Пострадала 69-летняя женщина, отказавшаяся от госпитализации.
"В больницу обратились трое херсонцев - 22, 23 и 46 лет. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим", - добавили в ОВА.
Обстрелы Херсона
Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата ьрегиона РФ в феврале 2022 года.
Так, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.
А в ночь на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской общины. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.
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