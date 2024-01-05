Россияне ударили по Херсону: загорелся склад с гуманитаркой, четверо пострадавших

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона в пятницу, 5 января. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА и Херсонскую областную прокуратуру.

"Прилетело по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь", - говорится в сообщении ОВА.

Четверо пострадавших

Пострадала 69-летняя женщина, отказавшаяся от госпитализации.

"В больницу обратились трое херсонцев - 22, 23 и 46 лет. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим", - добавили в ОВА.