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Росіяни блокують виїзди на окупованому півдні та брешуть про його "захоплення"

Фото: росіяни блокують виїзди на окупованому півдні та брешуть про його "захоплення" (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

На території тимчасово окупованих південних районів росіяни блокують виїзди з населених пунктів. Також вони брешуть місцевим жителям про встановлення "влади" над всім півднем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення від Оперативного командування "Південь".

"Виїзди з населених пунктів, що перебувають під рашистами, заблоковано. Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей паралельно із нав’язуванням ідеології "руського миру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади.

"Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати - розстрілюють", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, сьогодні росЗМІ повідомили, що окупаційна влада Херсонської області планує звернутися до президента Росії Володимира Путіна, щоб попросити включити регіон до складу РФ.

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