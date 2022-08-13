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Росіянам заборонили відвідувати найпопулярніший маєток у Литві

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Литва, Субота 13 серпня 2022 20:26
Росіянам заборонили відвідувати найпопулярніший маєток у Литві Фото: росіянам заборонили відвідувати найпопулярніший маєток у Литві (flickr by Vida Karvelyte)
Автор: Іван Носальський

Туристи з Росії більше не зможуть відвідувати Пакруойський маєток - найбільш популярний туристичний об'єкт в Литві. Власники пам'ятки вирішили ввести відповідну заборону.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявив представник Пакруойського маєтку Гедрюс Клімкявічюс.

"Поки одні насолоджуються поїздками, відпочинком і розвагами в Литві, їхні співвітчизники підривають, вбивають і знищують не тільки жителів України, а й культурні цінності цієї країни. Нам не потрібні криваві гроші російських туристів. Ми не хочемо, щоб росіяни насолоджувалися створеними нами цінностями, користувалися красою і дізнавалися історію, яка була в минулому і яку ми створюємо кожен день", - підкреслив Клімкявічюс.

У рішенні власників маєтку є і винятки. Відвідати його зможуть тільки ті громадяни РФ, які зможуть довести, що вони постраждали від режиму президента РФ Володимира Путіна і отримали посвідку на проживання в Євросоюзі.

Варто зауважити, що Пакруойський маєток - найбільший на території країн Балтії. Також він визнаний одним з 18 найбільш привабливих туристичних місць у всіх країнах Європи. Там литовці щороку проводять фестивалі квітів і світла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що литовські депутати запропонували позбавляти громадянства за підтримку вторгнення Росії в Україну.

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