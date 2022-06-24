RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіянам нікого кидати на "звільнення" Донецької області, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська зазнали великих втрат під Ізюмом у Харківській області, у них недостатньо особового складу для захоплення Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

Він зазначив, що під Ізюмом українські військові влучили в польовий пункт управління одної з російських дивізій, якого тепер не існує.

Арестович додав, що російські війська зазнають численних втрат на цьому напрямку.

"Там тяжко наступати російським військам, втрати, втрати, втрати. Дуже сильно там болісно. Фізично нікого кидати на "звільнення" Донецької області", - сказав він.

Нагадаємо, росіяни тимчасово захопили Миколаївку в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій АрестовичВійна Росії проти України