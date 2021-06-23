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Шмигаль розповів, хто отримає переважне право викупу земельної ділянки

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Україна, Середа 23 червня 2021 16:09
Шмигаль розповів, хто отримає переважне право викупу земельної ділянки Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, хто отримає переважне право викупу земельної ділянки після відкриття ринку землі. За його словами, це будуть аграрії, які працюють на ділянці багато років.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що Кабінет міністрів вніс зміни до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За словами Шмигаля, це рішення дасть можливість забезпечити коректну процедуру продажу та правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.

"Після відкриття ринку землі аграрії, які багато років працюють на земельній ділянці, отримають переважне право її викупу. Водночас всі угоди купівлі-продажу будуть перевірятися на дотримання вимог закону", - сказав прем'єр.

Він дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити необхідний рівень інформування, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.

Шмигаль звернув увагу, що окрім відкриття ринку землі, важливо розвивати систему меліорації, оскільки спекотна погода постійно створює небезпеку посухи та втрати врожаю для аграріїв.

"У зв’язку з цим проект зрошення у південних областях є пріоритетом нашого уряду та профільного міністерства", - підсумував очільник Кабміну.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін затвердив Порядок перевірки відповідності набувача або власника земділянки сільськогосподарського призначення вимогам закону. Перевірку будуть здійснювати нотаріуси.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.

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