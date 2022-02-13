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Росіян і білорусів почали посилено перевіряти на кордоні України, - джерело

Автор: Владислав Красінський

Росіян і білорусів додатково перевіряють на в'їзді в Україну. Ці заходи стосуються громадян призовного віку.

Про це повідомило джерело РБК-Україна у силових структурах.

"Прямої юридичної заборони немає. Це обґрунтований захід для недопущення в'їзду скажімо так "небажаних осіб", - пояснив співрозмовник.

Джерело уточнило, що під посилений контроль потрапляють громадяни РФ і Білорусі віком 18-60 років. На кордоні проводять перевірку намірів таких осіб для в'їзду в Україну.

Нагадаємо, в останні дні посилилася напруга навколо загрози нового вторгнення Росії в Україну. Вчора в Харкові відбулося засідання РНБО, на якому, зокрема обговорювалася ситуація навколо кордонів України.

Як заявив у суботу президент Володимир Зеленський, Україна готова до будь-яких "сюрпризів" з боку будь-якого кордону.

Крім того, командувач ЗСУ та міністр оборони запевнили українців у готовності армії дати відсіч військам Росії.

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Вторгнення Росії до УкраїниКордон з РФБілорусьРосійська ФедераціяГосударственная пограничная служба