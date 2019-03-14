Росія не бажає обговорювати питання звільнення українських моряків, - Марчук

Представники Росії в ТКГ хотіли влаштувати демарш, коли було порушено питання моряків

Россия не намерена обсуждать вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на уровне Трехсторонней контактонои группы. Об этом сказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, во время переговоров ТКГ в Минске 13 марта представители России пытались устроить демарш, когда украинская сторона подняла этот вопрос.

"Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали", - сказал Марчук.

Он добавил, что РФ также отказывается вести переговоры по обмену 25 на 25 (25 российских граждан, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, на 25 удерживаемых Москвой граждан Украины).

"Представители ОРДО и Орлоя категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, до этого мы подробно обсуждали", - отметил Марчук.

Он также резюмировал, что согласованный 7 марта режим тишины на Донбассе оказался "самым коротким за все периоды", поскольку российская сторона тогда не давала никаких гарантий соблюдения перемирия.

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик ранее заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждает списки пленных на обмен. По его словам, сейчас уточняется положение лиц, находящихся в списках.