Росія заявляє, що Україна стягує війська на Донбас
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що війська України стягують свої сили на Донбас. За їхніми даними, там знаходяться вже 125 тисяч осіб і це половина всього складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що на Донбасі акумулюється дедалі більше сил та засобів з боку України. За його словами, такими діями керує Захід - Вашингтон, інші західні столиці та НАТО.
"Проти Донецька та Луганська застосовуються прямо заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння, включно з безпілотниками", - пише прес-служба МЗС РФ.
Нагадаємо, на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях бойовики у листопаді завозили бойову техніку, озброєння, а також пальне. Для цього вони використовували залізничний та автомобільний транспорт.
А глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив НАТО у перекиданні військ до кордону країни. Західні країни начебто провокують Україну на антиросійські дії.