Россия заявляет, что Украина стягивает войска на Донбасс

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ .

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Донбассе аккумулируются все больше сил и средств со стороны Украины. По его словам, такими действиями руководит Запад - Вашингтон, другие западные столицы и НАТО.

Напомним, на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях боевики в ноябре завозили боевую технику, вооружение, а также горючее. Для этого они использовали железнодорожный и автомобильный транспорт.

А глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в переброске войск к границе страны. Западные страны якобы провоцируют Украину на антироссийские действия.